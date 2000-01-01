Симдянкин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Михаил Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Симдянкин Кузьма Михайлович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регина Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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