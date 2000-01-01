Симдянкин Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Симдянкин Кузьма Михайлович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Регина Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна