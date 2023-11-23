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ГлавнаяЛюдиФеодора Петрова

Феодора Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

02.07.1818

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Николай Петров

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Алексей Петрович (1779 - ?) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. Обучался в семинарии, уволен из грамматики. Служил пономарем в том же селе. 21 января 1802 года ... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильинский Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Ильинский Иван Петрович (1781 - 1848) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. С 1792 года обучался в семинарии. В 1799 году определен во дьячка к церкви села Вознес... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Петр Федосеевич

Смерть
02.07.1818

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