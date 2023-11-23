Феодора Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти02.07.1818
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Алексей Петрович (1779 - ?) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. Обучался в семинарии, уволен из грамматики. Служил пономарем в том же селе. 21 января 1802 года ... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Ильинский Иван Петрович (1781 - 1848) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. С 1792 года обучался в семинарии. В 1799 году определен во дьячка к церкви села Вознес... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Петр Федосеевич
Смерть
02.07.1818