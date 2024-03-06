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Мокеева Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1867

Сын: Мокеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мокеева Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич

Рождение ребёнка
1970

Сын: Мокеев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич

Рождение ребёнка
01.01.1978

Дочь: Мокеева Татьна Алексеевна

Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Алексей Мокеевич

Смерть
1988
от излишнего употребления вина
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