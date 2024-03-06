Мокеева Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1867
Сын: Мокеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мокеева Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич
Рождение ребёнка
1970
Сын: Мокеев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич
Рождение ребёнка
01.01.1978
Дочь: Мокеева Татьна Алексеевна
Отец ребёнка: Мокеев Алексей Мокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
от излишнего употребления вина