Шумков Александр Андреевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумков Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шумков Иван Александрович

Мать ребёнка: Шумкова Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шумков Василий Александрович

Мать ребёнка: Шумкова Мария Клементьевна

Смерть
Неизвестно

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