Шумков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шумков Иван Александрович
Мать ребёнка: Шумкова Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шумков Василий Александрович
Мать ребёнка: Шумкова Мария Клементьевна
Смерть
Неизвестно