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Калинина Анна Васильевна

Место рождения

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Василий Евфимович

Мать: не указана

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)

Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1907

Сын: Калинин Иван Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович

Смерть
Около 1954
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