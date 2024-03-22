Калинина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Василий Евфимович
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Калинин (kalinin) Федор (Fedor Pavlovich)
Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович
Рождение ребёнка
29.10.1907
Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Назарович
Смерть
Около 1954