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Григорий Феофилактович

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1740

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Феофилакт Трофимович

Мать: Анастасия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1767
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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