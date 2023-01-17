Григорий Феофилактович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Феофилакт Трофимович
Мать: Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767