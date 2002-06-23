Сайфутдинова (Мамбетова) Флюра Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинова (Мамбетова) Флюра Ахмадулловна

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

05.08.1937

Дата смерти

23.06.2002

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937

Отец: Мамбетов Ахмаддулла Ахматгалеевич

Мать: Гайнильмаган Муртазиевна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфутдинов Риф Ахсанович

Ишимбай
Рождение ребёнка
12.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфутдинов Риф Ахсанович

г. Ишимбай
Рождение ребёнка
24.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфутдинов Риф Ахсанович

г.Ишимбай, Башкортостан
Образование
Неизвестно
Высшее педагогическое
Смерть
23.06.2002
г. Ишимбай
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