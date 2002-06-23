Сайфутдинова (Мамбетова) Флюра Ахмадулловна
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения05.08.1937
Дата смерти23.06.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.07.1962
Ишимбай
Рождение ребёнка
12.01.1965
г. Ишимбай
Рождение ребёнка
24.06.1970
г.Ишимбай, Башкортостан
Образование
Неизвестно
Высшее педагогическое
Смерть
23.06.2002
г. Ишимбай