Иванов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1904
Дата смерти04.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1930
Рождение ребёнка
10.02.1931
Сын: Степанов Леонид Степанович
Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна
Рождение ребёнка
06.09.1933
Сын: Иванов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна
Смерть
04.02.1939
34 года