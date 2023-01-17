Иванов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Степан Иванович

Иванов Степан Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1904

Дата смерти

04.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1930

Жена: Иванова Анна Александровна

Рождение ребёнка
10.02.1931

Сын: Степанов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.09.1933

Сын: Иванов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Иванова Анна Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
04.02.1939
34 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close