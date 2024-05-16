Курочкин Иван Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1903
Дата смерти30.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скоробогатова Капиталина Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1946
Дочь: Курочкина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Курочина Капиталина Константиновна
Смерть
30.06.1994
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва