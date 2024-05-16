Курочкин Иван Илларионович 02.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Иван Илларионович

Курочкин Иван Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1903

Дата смерти

30.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1903

Отец: Курочкин Илларион Захарович

Мать: Зуева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Капиталина Константиновна

Рождение ребёнка
15.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скоробогатова Капиталина Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1946

Дочь: Курочкина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Курочина Капиталина Константиновна

Смерть
30.06.1994
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.