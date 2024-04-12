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Марфина Юлия
Марфина Юлия
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Древо
Место рождения
Донецк
Дата рождения
24.12.1982
Пол
Женский
Отец
Марфин Вячеслав Яковлевич
1953 г.р.
Мать
Марфина (Капустина) Тамара Сергеевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1982
Отец:
Марфин Вячеслав Яковлевич
Мать:
Марфина Тамара Сергеевна
Донецк
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