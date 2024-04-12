Марфина Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина Юлия

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

24.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1982

Отец: Марфин Вячеслав Яковлевич

Мать: Марфина Тамара Сергеевна

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