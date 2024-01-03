Подкорытова Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Подкорытова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Дочь: (Подкорытова) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Подкорытова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
27.09.1847 ст.
Сын: Подкорытов Григорий Иванов
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Подкорытов Алексей Иванов
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов
Смерть
После 1858 ст.