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Подкорытова Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Подкорытова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Подкорытов Павел Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Дочь: (Подкорытова) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Подкорытова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1847 ст.

Сын: Подкорытов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Подкорытов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
После 1858 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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