Пискарева (Свойкина) Фекла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева (Свойкина) Фекла Яковлевна

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Место рождения

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.08.1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898

Отец: Свойкин Яков Васильевич

Мать: Свойкина Наталья Власиевна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1915

Муж: Пискарев Павел Андреевич

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1925

Дочь: Исаева Анна Павловна

Отец ребёнка: Пискарев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Александр

Отец ребёнка: Рыбаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Иван

Смерть
1970
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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