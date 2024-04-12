Пискарева (Свойкина) Фекла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898
Бракосочетание
07.01.1915
Рождение ребёнка
07.11.1925
Дочь: Исаева Анна Павловна
Отец ребёнка: Пискарев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Александр
Отец ребёнка: Рыбаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Иван
Смерть
1970
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан