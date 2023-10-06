Архаров Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архаров Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архаров Сергей

Мать: не указана

Место рождения - Орловская губерния (возможно, но не факт)
Рождение ребёнка
06.10.1910

Сын: Архаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Калюба Вацлава

Полыковичи, Шкловский район, Могилёвская область
Какие именно Полыковичи - затрудняюсь выбрать. Родился в 1912 (по факту, а не по паспорту) году. Какие там были Полыковичи, под Могилевым?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калюба Вацлава

Иван Сергеевич, находясь на службе в городе Белостоке, женился на Вацлаве Калюбе. После службы домой возвращаться не захотел, с родней отношения не поддерживал. Семья поселилась и жила в селе Полыкови... Показать все
Смерть
Неизвестно
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