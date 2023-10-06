Архаров Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Архаров Сергей
Место рождения - Орловская губерния (возможно, но не факт)
Рождение ребёнка
06.10.1910
Мать ребёнка: Калюба Вацлава
Полыковичи, Шкловский район, Могилёвская область
Какие именно Полыковичи - затрудняюсь выбрать. Родился в 1912 (по факту, а не по паспорту) году. Какие там были Полыковичи, под Могилевым?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калюба Вацлава
Иван Сергеевич, находясь на службе в городе Белостоке, женился на Вацлаве Калюбе. После службы домой возвращаться не захотел, с родней отношения не поддерживал. Семья поселилась и жила в селе Полыкови... Показать все
Смерть
Неизвестно