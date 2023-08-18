Мухлынин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Мухлынин Завалько (Навьялко) Петров
Рождение ребёнка
Около 1605
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Мухлынин Фомка (Фома) Петров
Рождение ребёнка
До 1615
Сын: Мухлынин Федор (Дедка) Петров
Рождение ребёнка
До 1615
Сын: Мухлынин Кокорка (Корнилка) Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1615