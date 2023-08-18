Мухлынин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухлынин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Мухлынин Завалько (Навьялко) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Мухлынин Тихон Петров

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Мухлынин Фомка (Фома) Петров

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1615

Сын: Мухлынин Федор (Дедка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1615

Сын: Мухлынин Кокорка (Корнилка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухлынин Олферка Петров

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
До 1615
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