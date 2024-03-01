Филимонова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1924 по 1924 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Филимонов Виктор Викторович

Отец ребёнка: Филимонов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Филимонов Александр Викторович

Отец ребёнка: Филимонов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Виктор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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