Филимонова Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Филимонов Виктор Викторович
Отец ребёнка: Филимонов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Филимонов Александр Викторович
Отец ребёнка: Филимонов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область