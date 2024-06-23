Демьяненко Геннадий Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьяненко Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1999

Дочь: Сагина (Демьяненко) Дарина Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Зеленогорск, Красноярского края

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