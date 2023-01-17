Прусаков Алексей Иринеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: Прусакова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Прусакова Евстолия Асикритовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прусаков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Прусакова Евстолия Асикритовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область