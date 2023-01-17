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Прусаков Алексей Иринеевич

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Место рождения

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Дочь: Прусакова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Прусакова Евстолия Асикритовна

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Прусаков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Прусакова Евстолия Асикритовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусакова Евстолия Асикритовна

Смерть
После 1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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