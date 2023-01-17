Яковенко Марфа Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Яковенко Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий
Орлов, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Яковенко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковенко Дмитрий
Смерть
Около 1948
Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область