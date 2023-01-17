Яковенко Марфа Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Марфа Ананьевна

Яковенко Марфа Ананьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Яковенко Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий

Орлов, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Яковенко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Дмитрий

Смерть
Около 1948
Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close