Белусь Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелусь Константин Иванович

Белусь Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белусь Лариса

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Белусь Татьяна Константинова

Мать ребёнка: Белусь Лариса

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Белусь Светлана Константиновна

Мать ребёнка: Белусь Лариса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.