Белусь Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1961
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белусь Лариса
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Белусь Татьяна Константинова
Мать ребёнка: Белусь Лариса
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Белусь Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Белусь Лариса