Попов Семен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Попов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Попов Иван Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Попов Иван Семенович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно