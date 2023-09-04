Зубрилина Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Зубрилин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Зубрилин Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Около 29.07.1812
Дочь: Зубрилина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Зубрилин Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Около 05.09.1813
Дочь: Зубрилина Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Зубрилин Михаил Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно