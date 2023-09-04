Зубрилина Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубрилина Татьяна Семеновна

Зубрилина Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Зубрилин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Зубрилин Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Около 29.07.1812

Дочь: Зубрилина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Зубрилин Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 05.09.1813

Дочь: Зубрилина Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Зубрилин Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрилин Михаил Илларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close