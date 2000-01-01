Отяковская Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Матрона Яковлевна

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Место рождения

д.Исаева

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Исаева
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Отяковский Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Отяковский Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отяковский Тимофей Ильич

Смерть
1779
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