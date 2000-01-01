Отяковская Матрона Яковлевна
Место рожденияд.Исаева
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Исаева
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Отяковский Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Отяковский Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Отяковский Тимофей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1779