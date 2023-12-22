Лепихина (Гилёва) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1932
Дата смерти11.05.1991
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гилёва Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Лепихин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1959
Дочь: Свизева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лепихин Пётр Фёдорович
д. Большое Поле, Зарубинский р-н, Пермская обл.
Смерть
11.05.1991