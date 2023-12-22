Лепихина (Гилёва) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихина (Гилёва) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1932

Дата смерти

11.05.1991

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1893 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гилёва Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Лепихин Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1959

Дочь: Свизева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лепихин Пётр Фёдорович

д. Большое Поле, Зарубинский р-н, Пермская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.05.1991
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