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Оглоблина Акилина

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Оглоблин Иван Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Оглоблин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Оглоблин Семен Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Оглоблин (рекрут С 1828) Илья Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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