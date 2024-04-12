Оглоблина Акилина
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Оглоблин (рекрут С 1828) Илья Петрович
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Ильич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно