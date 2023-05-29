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Андрей Андреевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
27.03.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1888 Чермы Мария Ивановна Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич https://www.familysearch.org/ar... Показать все
Восприемник
06.04.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.04.1891 Чермы Александра Ивановна Морозова Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Морозов мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянский сын Андрей Андреевич Чермы ж... Показать все
Восприемник
07.09.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.09.1894 Чермы София Ивановна Морозова Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Морозов Чермы мать жена Евдокия Ивановна Морозова Калихновщины Андрей Андреевич Чермы жен... Показать все
Восприемник
09.12.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.12.1895 Вилина Анна Федоровна Вилина отец крестьянин Федор Ефимович Вилина мать жена Анна Федоровна Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич Подгородние жители жена Анас... Показать все
Восприемник
26.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Федор Максимович Михайлов Барулина крестьянская девица София Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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