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Лопухин Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1934

Отец: Лопухин Александр Прохорович

Мать: Лопухина-Тарасова Нина Филипповна

Бракосочетание
1957

Жена: Лопухина-Кокорина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.06.1958

Дочь: Лопухина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Лопухина-Кокорина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1961

Дочь: Лопухина Анна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1972

Дочь: Лопухина Нина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

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