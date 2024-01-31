Лопухин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1934
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
23.06.1958
Дочь: Лопухина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Лопухина-Кокорина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1961
Дочь: Лопухина Анна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1972
Дочь: Лопухина Нина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана