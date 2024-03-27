Абдюшев Рафкат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдюшев Рафкат

Место рождения

Карашам Свияжского уезда

Дата рождения

1923

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Абдюшев Карим

Мать: не указана

Карашам Свияжского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
https://pamyat-naroda.su/awards/anniversaries/1510130069 | | Фамилия, имя, отчество: | Равкат Каримович Абдюшев | | Дата рождения военнослужащего: | __.__.1923 | | Место рождения: | Зеленодол... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Прокуратура ТаССР
Военная награда
Неизвестно
Абдюшев Рафкат Каримович. Медаль «За боевые заслуги» Рядовой __.__.1923, Место службы: 884 сп 196 сд 3 ПрибФ. Награждение
Абдюшев Равкат Каримович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1923 Зеленодольский р-н, д. Карашам. Юбилейная картотека
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1268738515/
Абдюшев Равкат Каримович Ефрейтор __.__.1923 Татарская АССР, Нурлатский р-н, с. Карашам. Сводная картотека Перечень наград 12.03.1944 Орден Красной Звезды 19.04.1944 Медаль «За отвагу»
Смерть
1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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