Дубянская (Литвинова) Лидия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубянская (Литвинова) Лидия Тихоновна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1961

Дочь: Асанова Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Дубянский Станислав Яковлевич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1964

Сын: Дубянский Сергей Станиславович

Отец ребёнка: Дубянский Станислав Яковлевич

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубянский Станислав Яковлевич

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