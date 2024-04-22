Дубянская (Литвинова) Лидия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
12.05.1961
Дочь: Асанова Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Дубянский Станислав Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1964
Сын: Дубянский Сергей Станиславович
Отец ребёнка: Дубянский Станислав Яковлевич
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно