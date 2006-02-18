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Шестаков Александр Леонидович

Место рождения

Пензенская область, г. Кузнецк

Дата рождения

17.11.1956

Дата смерти

18.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956

Отец: Шестаков Леонид Гаврилович

Мать: Шестакова Ксения Васильевна

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
13.10.1981

Сын: Шестаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
01.03.1989

Сын: Шестаков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Пензенская область, г. Кузнецк
Смерть
18.02.2006
Пензенская область, г. Кузнецк
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