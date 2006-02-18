Шестаков Александр Леонидович
Место рожденияПензенская область, г. Кузнецк
Дата рождения17.11.1956
Дата смерти18.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
13.10.1981
Сын: Шестаков Владимир Александрович
Пензенская область, г. Кузнецк
Рождение ребёнка
01.03.1989
Сын: Шестаков Михаил Владимирович
Пензенская область, г. Кузнецк
Смерть
18.02.2006
Пензенская область, г. Кузнецк