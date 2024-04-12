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Васюков Василий Лукьянович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Васюков Лукьян Васильевич

Мать: Васюкова Ирина Михеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Васюкова Степанида Сидоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.03.1871

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Васюкова Степанида Сидоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюкова Степанида Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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