Васюков Василий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Васюков Лукьян Васильевич
Мать: Васюкова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Васюкова Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
06.03.1871
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Васюкова Степанида Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно