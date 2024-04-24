Чуков Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Чуков Федор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1867
Жених: д. Ухорской государственный крестьянин Василий Федоров Чуков 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской государственных имуществ крестьянская дочь девица Дарья Поликарповна Субботина 17 лет 1 браком ... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1883
Сын: Чуков Семен Федоров
Мать ребёнка: Чукова Дарья Поликарповна
Смерть
Неизвестно