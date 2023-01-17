Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина

Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Старшинов Фёдор Данилович

Отец ребёнка: Данил Кириллович

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Данил Кириллович

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Евфросинья Даниловна

Отец ребёнка: Данил Кириллович

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данил Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close