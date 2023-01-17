Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Старшинов Фёдор Данилович
Отец ребёнка: Данил Кириллович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Данил Кириллович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Евфросинья Даниловна
Отец ребёнка: Данил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данил Кириллович
Смерть
Неизвестно