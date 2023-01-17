Иванов Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения26.05.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1801 ст.
Отец: Иванов Антон Иванович
Восприемники: однодворец Кондратей Иванов и однодворца Ивана Иванова дочь Евдокея. 38 семья в 1858 Отдан в рекруты в 1828 г.
Бракосочетание
26.01.1819 ст.
Жена: Иванова Пелагея Ипатовна
Рождение ребёнка
25.07.1826 ст.
Сын: Иванов Евдоким Никифорович
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Ипатовна
Восприемник: дворянина Ивана Никитина дворовый Афанасий Юрьев 38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно