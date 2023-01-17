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Иванов Никифор Антонович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.05.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1801 ст.

Отец: Иванов Антон Иванович

Мать: Иванова Домника Филимоновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворец Кондратей Иванов и однодворца Ивана Иванова дочь Евдокея. 38 семья в 1858 Отдан в рекруты в 1828 г.
Бракосочетание
26.01.1819 ст.

Жена: Иванова Пелагея Ипатовна

Рождение ребёнка
25.07.1826 ст.

Сын: Иванов Евдоким Никифорович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Ипатовна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник: дворянина Ивана Никитина дворовый Афанасий Юрьев 38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
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