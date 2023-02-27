(Закоблукова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Закоблукова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закаблуков Иван

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1873

Дочь: (Закаблукова) Анастасия

Отец ребёнка: Закаблуков Иван

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Закаблукова) Марфа

Отец ребёнка: Закаблуков Иван

Смерть
Неизвестно

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