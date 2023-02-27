(Закоблукова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закаблуков Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1873
Дочь: (Закаблукова) Анастасия
Отец ребёнка: Закаблуков Иван
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Закаблукова) Марфа
Отец ребёнка: Закаблуков Иван
Смерть
Неизвестно