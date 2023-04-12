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Севрук Александр Иванович
Севрук Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1958
Пол
Мужской
Отец
Севрук Иван Григорьевич
Мать
Пашкевич Надежда Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958
Отец:
Севрук Иван Григорьевич
Мать:
Пашкевич Надежда Александровна
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