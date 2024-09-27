Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Викул Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Макарович
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Макарович
Смерть
Неизвестно