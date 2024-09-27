Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Макарович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Викул Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Макарович

Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Макарович

Смерть
Неизвестно

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