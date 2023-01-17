Антонова (Шушпанова) Галина (Лина) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бараново, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область