Антонова (Шушпанова) Галина (Лина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Шушпанова) Галина (Лина) Васильевна

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Место рождения

Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прохорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бараново, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
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