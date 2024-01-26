Федора Мартинианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1704 по 1712
Дата смерти09.05.1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1704 по 1712
Отец: Мартиниан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харлампий
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Кирил Харламов
Отец ребёнка: Харлампий
Возможно, братья Анфим и Ермолай (после 1794)
Смерть
09.05.1795
Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд