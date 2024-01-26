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Федора Мартинианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1704 по 1712

Дата смерти

09.05.1795

Пол

Женский

Отец

До 1692 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1727 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.

Добавил:

ЕМ
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Место
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Рождение
С 1704 по 1712

Отец: Мартиниан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлампий

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Кирил Харламов

Отец ребёнка: Харлампий

Возможно, братья Анфим и Ермолай (после 1794)
Смерть
09.05.1795
Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

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