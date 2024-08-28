Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Байкова Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов
Смерть
Неизвестно