Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816

Сын: Байков Федор Андрианов

Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Байков Степан Андрианов

Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Байков Петр Андрианов

Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов

Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Андриан Спиридонов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Байкова Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Байков Андриан Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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