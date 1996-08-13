Морев Александр Павлович 29.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морев Александр Павлович

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Место рождения

Елховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.08.1929

Дата смерти

13.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929

Отец: Морев Павел Зиновьевич

Мать: Морева (Калинина) Анна Ивановна

Елховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Мария Васильевна

Смерть
13.08.1996

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