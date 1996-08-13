Морев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения29.08.1929
Дата смерти13.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева Мария Васильевна
Смерть
13.08.1996