Шадрина (Усова) Татьяна (Таисия) Семеновна (Стефановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Усова) Татьяна (Таисия) Семеновна (Стефановна)

Место рождения

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Усов Семен Прокопьевич

Мать: не указана

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.02.1869

Муж: Шадрин Артемий Ефимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху т д Дорофей Саввинов Шадрин, Петр Назаров Шадрин По невесте Федор Никитин Шадрин, д. Обуховщины бессрочно отпускной рядовой солдат Василий Меньшенин
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Шадрин Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1872

Дочь: Шадрина Агния (Анна) Артемиевна

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Подволочье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Добрынина (Шадрина) Мария Артемиевна

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шадрин Роман Артемьевич

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шадрин Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Шадрин Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
29.08.1881

Дочь: Шадрина Анна Артемиевна

Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович

Подволочье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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