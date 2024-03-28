Шадрина (Усова) Татьяна (Таисия) Семеновна (Стефановна)
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Усов Семен Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1869
Поручители по жениху т д Дорофей Саввинов Шадрин, Петр Назаров Шадрин По невесте Федор Никитин Шадрин, д. Обуховщины бессрочно отпускной рядовой солдат Василий Меньшенин
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Шадрин Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
24.01.1872
Дочь: Шадрина Агния (Анна) Артемиевна
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Добрынина (Шадрина) Мария Артемиевна
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
04.11.1878
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
29.08.1881
Дочь: Шадрина Анна Артемиевна
Отец ребёнка: Шадрин Артемий Ефимович
Смерть
Неизвестно