Рикман Виктор-Николай Викторович
Место рожденияг. Черкасы, Украина
Дата рождения23.12.1850
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1850
Отец: Рикман Виктор
г. Черкасы, Украина
Бракосочетание
21.01.1881
Жена: Рикман Елизавета
Брянск
Рождение ребёнка
02.11.1881
Сын: Рикман Евгений Викторович
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Брянск
Свидетельство о крещении зарегистрировано в метрической книге Брянского Покровского Собора Орловской Епархии за 1881 г. № 68 о том, что 2 ноября родился, а 10 ноября 1881 г. был крещен Евгений Викторо... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1884
Сын: Рикман Александр Викторович
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Брянск
Год рождения под вопросом. По документам с военной службы он родился 9 ноября 1884 г. Но согласно спискам избирателей в Госдуму 1917 г. ему было 27 лет. Теоретически он мог родиться как в 1889, так и... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1887
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Россия, Брянск
Рождение ребёнка
24.04.1890
Дочь: Брянцева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Брянск
Рождение ребёнка
07.02.1895
Сын: Рикман Владимир
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Россия, Брянск
Рождение ребёнка
28.02.1896
Сын: Рикман Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Рикман Елизавета
Россия, Брянск
Работа или профессия
Неизвестно
Брянск
Чиновник почтово-телеграфной службы | Служил с 1871/1872 г. чиновником почтово-телеграфного ведомства в Брянске до и после революции. До революции дослужился до звания Титулярного советника (IX ранг в... Показать все
Смерть
Около 1929
Брянск
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Умер в 1929 г. или 1931. | В заявлении о восстановлении избирательных прав от 01/01/1930 Елизавета Рикман говорит, что живет одна с дочерью и ее мужем.... Показать все
Похороны
Неизвестно
Брянск