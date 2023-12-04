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Рикман Виктор-Николай Викторович

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Место рождения

г. Черкасы, Украина

Дата рождения

23.12.1850

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1850

Отец: Рикман Виктор

Мать: не указана

г. Черкасы, Украина
Бракосочетание
21.01.1881

Жена: Рикман Елизавета

Брянск
Рождение ребёнка
02.11.1881

Сын: Рикман Евгений Викторович

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Брянск
Свидетельство о крещении зарегистрировано в метрической книге Брянского Покровского Собора Орловской Епархии за 1881 г. № 68 о том, что 2 ноября родился, а 10 ноября 1881 г. был крещен Евгений Викторо... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1884

Сын: Рикман Александр Викторович

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Брянск
Год рождения под вопросом. По документам с военной службы он родился 9 ноября 1884 г. Но согласно спискам избирателей в Госдуму 1917 г. ему было 27 лет. Теоретически он мог родиться как в 1889, так и... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1887

Сын: Рикман Виктор Викторович

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Россия, Брянск
Рождение ребёнка
24.04.1890

Дочь: Брянцева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Брянск
Рождение ребёнка
07.02.1895

Сын: Рикман Владимир

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Россия, Брянск
Рождение ребёнка
28.02.1896

Сын: Рикман Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Рикман Елизавета

Россия, Брянск
Работа или профессия
Неизвестно
Брянск
Чиновник почтово-телеграфной службы | Служил с 1871/1872 г. чиновником почтово-телеграфного ведомства в Брянске до и после революции. До революции дослужился до звания Титулярного советника (IX ранг в... Показать все
Смерть
Около 1929
Брянск
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Умер в 1929 г. или 1931. | В заявлении о восстановлении избирательных прав от 01/01/1930 Елизавета Рикман говорит, что живет одна с дочерью и ее мужем.... Показать все
Похороны
Неизвестно
Брянск
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