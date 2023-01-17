Баратынский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1867
Дата смерти18.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1918
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.09.1918