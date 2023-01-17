Баратынский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаратынский Александр Николаевич

Баратынский Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.07.1867

Дата смерти

18.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1890 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.09.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close