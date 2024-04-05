Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka
Место рожденияBrudki/Wąsewo karta 15
Дата рождения28.02.1821
Дата смерти05.09.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1821
Brudki/Wąsewo karta 15
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Garwaski Karol
Бракосочетание
24.11.1845
Brudki,/Wąsewo akt 16/1845
Рождение ребёнка
Около 26.04.1863
Сын: Wiśniewski Stanisław
Отец ребёнка: Wiśniewski Franciszek
Przedświt/Wąsewo
Смерть
05.09.1894
Przedświt/Wąsewo akt 145/1894