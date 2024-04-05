Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka 28.02.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Garwaska,Wiśniewska (Traczyk) Franciszka

Место рождения

Brudki/Wąsewo karta 15

Дата рождения

28.02.1821

Дата смерти

05.09.1894

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Муж

1824 г.р.
1817 г.р.

Дети

Около 1863 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1821

Отец: Traczyk Ignacy

Мать: Traczyk,Zduniak (Petrzak/Pietrzak) Marianna Pietrzak/

Brudki/Wąsewo karta 15
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Garwaski Karol

Бракосочетание
24.11.1845

Муж: Wiśniewski Franciszek

Brudki,/Wąsewo akt 16/1845
Рождение ребёнка
Около 26.04.1863

Сын: Wiśniewski Stanisław

Отец ребёнка: Wiśniewski Franciszek

Przedświt/Wąsewo
Смерть
05.09.1894
Przedświt/Wąsewo akt 145/1894

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