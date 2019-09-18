Михайлова (Фатеева) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Фатеева) Антонина Андреевна

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Место рождения

Кузурово Верхнекетский район Томская область

Дата рождения

01.12.1927

Дата смерти

18.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927

Отец: Фатеев Андрей Петрович

Мать: Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Евтифей Савельевич

Рождение ребёнка
22.05.1949

Сын: Михайлов Николай Евтифеевич

Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич

Рождение ребёнка
07.03.1951

Дочь: Комарова (Михайлова) Евдокия Евтифеевна

Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич

Рождение ребёнка
16.05.1954

Дочь: Бармина (Михайлова) Елена Евтифеевна

Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич

Рождение ребёнка
08.09.1957

Сын: Михайлов Геннадий Евтифеевич

Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич

Рождение ребёнка
27.08.1960

Сын: Михайлов Валерий Евтифеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1963

Дочь: Александрова (Михайлова) Марина Евтифеевна

Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич

Рождение ребёнка
29.07.1968

Сын: Михайлов Андрей Евтифеевич

Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич

Смерть
18.09.2019
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

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