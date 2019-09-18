Михайлова (Фатеева) Антонина Андреевна
Место рожденияКузурово Верхнекетский район Томская область
Дата рождения01.12.1927
Дата смерти18.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1949
Сын: Михайлов Николай Евтифеевич
Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич
Рождение ребёнка
07.03.1951
Дочь: Комарова (Михайлова) Евдокия Евтифеевна
Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич
Рождение ребёнка
16.05.1954
Дочь: Бармина (Михайлова) Елена Евтифеевна
Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич
Рождение ребёнка
08.09.1957
Сын: Михайлов Геннадий Евтифеевич
Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич
Рождение ребёнка
27.08.1960
Сын: Михайлов Валерий Евтифеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1963
Дочь: Александрова (Михайлова) Марина Евтифеевна
Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич
Рождение ребёнка
29.07.1968
Сын: Михайлов Андрей Евтифеевич
Отец ребёнка: Михайлов Евтифей Савельевич
Смерть
18.09.2019
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область