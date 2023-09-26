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Печегоров Анатолий Иванович

Место рождения

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

191 ст.

Дата смерти

10.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
191 ст.

Отец: Печегоров Иоан Парфеньев

Мать: Печегоров Екатерина Максимовна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: звание мл. сержант
Рождение ребёнка
29.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.03.1944
Ершово, Псковский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: погиб | Центральная часть д. Ершово

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