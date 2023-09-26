Печегоров Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения191 ст.
Дата смерти10.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
191 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: звание мл. сержант
Рождение ребёнка
29.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.03.1944
Ершово, Псковский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: погиб | Центральная часть д. Ершово