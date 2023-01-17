Елманова (Котельникова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елманова (Котельникова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.02.1923

Дата смерти

19.01.1989

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

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1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923

Отец: Котельников Николай Николаевич

Мать: Котельникова Анастасия Львовна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.09.1945

Муж: скрыто настройками приватности

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
16.01.1954

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.01.1957

Муж: Елманов Сергей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елманов Сергей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.01.1989
Москва, город федерального значения Москва
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