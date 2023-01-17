Елманова (Котельникова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1923
Дата смерти19.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923
Бракосочетание
22.09.1945
Муж: скрыто настройками приватности
Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
16.01.1954
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.01.1957
Рождение ребёнка
05.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елманов Сергей Фёдорович
Смерть
19.01.1989