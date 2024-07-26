Рудаков Козьма Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудаков Игнатий Абакумов
Мать: Рудакова Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Рудакова Сампонида/Соломония Федорова
Рождение ребёнка
31.08.1901 ст.
Дочь: (Рудакова) Серафима Козьмова
Мать ребёнка: Рудакова Сампонида/Соломония Федорова
Смерть
Неизвестно