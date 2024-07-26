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Рудаков Козьма Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Игнатий Абакумов

Мать: Рудакова Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Сампонида/Соломония Федорова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Рудаков Максим Козьмов

Мать ребёнка: Рудакова Сампонида/Соломония Федорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.08.1901 ст.

Дочь: (Рудакова) Серафима Козьмова

Мать ребёнка: Рудакова Сампонида/Соломония Федорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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