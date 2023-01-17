Мосолова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Мосолов Иван Федоров

Отец ребёнка: Мосолов Федор

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Мосолов Сергей Федоров

Отец ребёнка: Мосолов Федор

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Мосолов Петр Федоров

Отец ребёнка: Мосолов Федор

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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