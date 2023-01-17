Мосолова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Мосолов Иван Федоров
Отец ребёнка: Мосолов Федор
Рождение ребёнка
Около 1691
Отец ребёнка: Мосолов Федор
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Мосолов Петр Федоров
Отец ребёнка: Мосолов Федор
Смерть
Неизвестно