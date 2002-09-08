Поляковский Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляковский Валентин Иванович

Место рождения

Предивное

Дата рождения

04.03.1937

Дата смерти

08.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
01.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.09.2002

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