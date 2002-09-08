Поляковский Валентин Иванович
Место рожденияПредивное
Дата рождения04.03.1937
Дата смерти08.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Рождение ребёнка
01.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.2002